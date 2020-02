Attualita 321

Mezzi del Comune di Caltanissetta abbandonati nel parcheggio Medaglie d'oro. Aiello: "Bisogna rimuoverli"

In tutto sono quattro i mezzi oramai in disuso abbandonati da tempo all'interno del parcheggio. Si tratta di una Fiat Panda, di due camioncini e di una Fiat Multipla

Redazione

24 Febbraio 2020 10:36

“Rimuovere le vecchie auto comunali abbandonate all’interno del parcheggio Medaglie d’oro” – lo ha chiesto al Sindaco il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, che tramite precedenti Interrogazioni aveva già segnalato la presenza di quattro mezzi di trasporto comunali in disuso, abbandonati da tanto tempo all’interno del parcheggio multipiano di Via Delle Medaglie d’oro, nello specifico: una Fiat Panda, due camioncini Piaggio, una Fiat Multipla (tutti di proprietà del Comune).“Nonostante le richieste di rimozione – fa sapere Oscar Aiello - i quattro mezzi del Comune continuano a trovarsi all’interno del parcheggio, occupano inutilmente preziosi posti e nel frattempo sono diventati ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Un pessimo spettacolo di degrado per chi utilizza il parcheggio comunale – conclude il Consigliere della Lega – specchio di un’amministrazione superficiale e poco rispettosa dell’ambiente”.



“Rimuovere le vecchie auto comunali abbandonate all’interno del parcheggio Medaglie d’oro” – lo ha chiesto al Sindaco il Consigliere Comunale della Lega, Oscar Aiello, che tramite precedenti Interrogazioni aveva già segnalato la presenza di quattro mezzi di trasporto comunali in disuso, abbandonati da tanto tempo all’interno del parcheggio multipiano di Via Delle Medaglie d’oro, nello specifico: una Fiat Panda, due camioncini Piaggio, una Fiat Multipla (tutti di proprietà del Comune).“Nonostante le richieste di rimozione – fa sapere Oscar Aiello - i quattro mezzi del Comune continuano a trovarsi all’interno del parcheggio, occupano inutilmente preziosi posti e nel frattempo sono diventati ricettacolo di rifiuti di ogni tipo. Un pessimo spettacolo di degrado per chi utilizza il parcheggio comunale – conclude il Consigliere della Lega – specchio di un’amministrazione superficiale e poco rispettosa dell’ambiente”.



News Successiva Meteo. Ancora sole e caldo "anomalo", ma giovedì arrivano pioggia e freddo anche in Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare