Attualita 522

Meteo, torna il caldo torrido: da lunedì previsti picchi di 38 gradi

La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da temperature decisamente superiori alla media

Redazione

19 Luglio 2019 10:32

Torna il caldo africano sull'Italia con temperature ben oltre le medie stagionali. E' in arrivo all'inizio della prossima settimana una nuova fiammata, che farà salire le temperature fino a 36-38°C. Ma già a partire da domenica il termometro raggiungerà i 34-35°C su diverse zone del Nord e del Centro. Intanto, fanno sapere i metereologi di Meteo Expert, in questa seconda parte della settimana un debole campo di alta pressione garantirà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo, a parte una lieve instabilità che interesserà il Nord nelle prossime ore. Ma già a partire da domenica l'anticiclone africano inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo e sopra l'Europa centro-occidentale dando avvio ad una nuova ondata di caldo. La prima parte della prossima settimana sarà quindi caratterizzata da tempo stabile e da temperature decisamente superiori alla media, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Secondo le ultime elaborazioni a lungo termine, rassicurano gli esperti, questa nuova ondata di caldo non sembrerebbe raggiungere i livelli di quella eccezionale di fine giugno e non dovrebbe durare molto a lungo.

