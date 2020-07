Attualita 235

Meteo, temperature massime in aumento in Sicilia: ma dal Nord arrivano forti venti

Per l'effetto dei venti che da deboli aumenteranno a poco poco di intensità si attendono anche mari mossi

Redazione

11 Luglio 2020 16:24

Cielo sereno e temperature stabili domenica in Sicilia. Salvo l'arrivo di forti venti da Nord. Si attendono ampi e persistenti rasserenamenti ovunque, oltre a locali addensamenti compatti sui rilievi peninsulari nelle ore centrali della giornata, accompagnati da occasionali, deboli rovesci pomeridiani; attesi dalla sera annuvolamenti bassi e stratiformi lungo le coste tirreniche calabresi.Le temperature massime sono in aumento in Sicilia, bassa Sardegna, Puglia e Basilicata ma anche sulle alpi centrorientali, coste tirreniche. In diminuzione invece sul restante Nord, Toscana, Umbria, regioni adriatiche centrali, basso Lazio, Molise e sui rilievi lucani.

Per l'effetto dei venti che da deboli aumenteranno a poco poco di intensità si attendono anche mari mossi soprattutto nello Stretto di Sicilia.



