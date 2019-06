Attualita 303

Meteo Sicilia, giugno porta l’estate: previsto caldo record per tutto il mese

Si prevedono temperature che potrebbero sfiorare anche i 37 gradi e che aumenteranno con il passare dei giorni

Redazione

04 Giugno 2019 22:47

L’inizio della settimana con il sole e il cielo azzurro fa presagire la possibilità che l’estate sia finalmente alle porte. Se il mese appena passato non ha permesso di godere a pieno del clima primaverile, giugno fa il suo ingresso con il botto.Secondo le previsioni, nei prossimi giorni si assisterà non solo a belle giornate soleggiate ma a temperature molto alte, ben oltre la media del mese di giugno. Infatti si prevedono temperature che potrebbero sfiorare anche i 37 gradi e che aumenteranno con il passare dei giorni. Le primie a godere del bel tempo e delle alte temperature saranno le regioni del Nord ma, con l’avvicinarsi della prossima settimana, il forte caldo raggiungerà anche il Sud, il quale godrà del bel tempo con temperature “contenute” per tutta la settimana.

In Sicilia, la settimana sarà infatti caratterizzata da cieli sereni e temperature che oscilleranno attorno ai 30 gradi per gran parte della settimana e con un importante aumento nel weekend, quando su molte città dell’Isola si abbatteranno alte temperature. Il rischio di precipitazioni è piuttosto basso per tutta la settimana.



L’inizio della settimana con il sole e il cielo azzurro fa presagire la possibilità che l’estate sia finalmente alle porte. Se il mese appena passato non ha permesso di godere a pieno del clima primaverile, giugno fa il suo ingresso con il botto.Secondo le previsioni, nei prossimi giorni si assisterà non solo a belle giornate soleggiate ma a temperature molto alte, ben oltre la media del mese di giugno. Infatti si prevedono temperature che potrebbero sfiorare anche i 37 gradi e che aumenteranno con il passare dei giorni. Le primie a godere del bel tempo e delle alte temperature saranno le regioni del Nord ma, con l’avvicinarsi della prossima settimana, il forte caldo raggiungerà anche il Sud, il quale godrà del bel tempo con temperature “contenute” per tutta la settimana.

In Sicilia, la settimana sarà infatti caratterizzata da cieli sereni e temperature che oscilleranno attorno ai 30 gradi per gran parte della settimana e con un importante aumento nel weekend, quando su molte città dell’Isola si abbatteranno alte temperature. Il rischio di precipitazioni è piuttosto basso per tutta la settimana.



News Successiva Caltanissetta, studenti della scuola "Carducci" di San Cataldo in visita alla Questura

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews