Meteo, arriva dall'Africa il supercaldo: attesi picchi di 40 gradi

Giovedì prossimo, 30 luglio, si potranno toccare i 40 gradi anche in città

Redazione

26 Luglio 2020 07:25

Chi aveva nostalgia dell'afa sarà finalmente accontentato. Le previsioni meteo sembrano non lasciare dubbi: un'ondata di caldo africano è in arrivo sull'Italia.Il maltempo con la bombe d'acqua su Milano è alle spalle, forse definitivamente. Già da oggi, domenica 26 luglio, il bel tempo segnerà la Penisola. E sarà solo un antipasto di quel che accadrà la settimana prossima, quando temperature roventi infiammeranno il Paese da nord a sud. Già da oggi, l'aumento delle temperature risulterà più marcato sulle basse pianure emiliane e sui settori tirrenici, dove i termometri potranno sfiorare i 35°.Quindi, tra lunedì e martedì, l'incursione dal Sahara. Gli esperti di 3BMeteo parlano di picchi di 36° in Emilia, lungo il corso del Po, nelle aree interne pianeggianti di Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Calabria e nelle Isole maggiori. Nei giorni successivi i valori massimi cresceranno poi ulteriormente fino a toccare i 37-40° specie al Centro-Sud, con afa a tratti accentuata lungo le coste.Secondo ilMeteo.it, giovedì prossimo, 30 luglio, si potranno toccare i 40 gradi anche in città. La cifra tonda potrebbe arrivare a Firenze, con 38 gradi a Bologna e 36 in città come "Roma, Bari e Bolzano".

I meteorologi di 3BMeteo hanno anche analizzato le tendenze per agosto, confermando quanto anticipato nei giorni scorsi: l'anticiclone subtropicale dovrebbe piazzarsi su Mediterraneo e Italia "con forte componente nord africana". Tradotto: caldo intenso, afa e "temperature sopra la media".



