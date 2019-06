Attualita 621

Meteo, ancora caldo in Sicilia: nel fine settimana si toccheranno anche i 42 gradi

Tutta colpa dell'anticiclone africano che tiene l'isola nella morsa del caldo. Dovrebbe attenuarsi a partire dal 17 giugno

10 Giugno 2019 09:47

Ancora caldo nei prossimi giorni nelle regioni meridionali, dove le temperature potrebbero segnare picchi di 36 gradi, mentre già da domani temporali anche violenti sono previsti a Nord. Lo segnalano i meteorologi di 3Bmeteo, osservando che il tempo stabile e caldo nell'Italia centro-meridionale si deve alla presenza sul Mar Mediterraneo dell'anticlone africano.Soprattutto nelle regioni meridionali e nelle isole si prevedono temperature superiori alle medie stagionali, con punte di 36 - 38 gradi in alcune zone di Sicilia, Calabria e Puglia. E se nel corso della settimana, in Sicilia l'afa dovrebbe restare contenuta entro quelle temperature, per il prossimo weekend, già a partire da venerdì, la colonnina di mercurio tornerà ad infuocarsi con punte anche di 42 gradi.

Dal 17 giugno nell'Isola, secondo previsioni più a lunga gittata e quindi da confermare, il caldo dovrebbe perdere un po' di vigore rientrando nel quadro climatico della stagione. All'estate, in ogni caso, ormai manca davvero poco.



