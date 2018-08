Attualita 815

Meteo, allerta gialla in sei regioni: in Sicilia temporali e rischio idro-geologico

Per domani previste al mattino un po' di nubi all'estremo Sud e nelle Isole con possibili temporali sulla Sicilia Orientale e bassa Calabria

Redazione

21 Agosto 2018 16:47

Allerta gialla emanata per oggi dalla Protezione Civile in sei regioni, Calabria compresa. In particolare, precisa in una nota il Centro Epson Meteo, è allerta gialla per rischio idraulico in Calabria, sia versante jonico che tirrenico, nonché in Sicilia. Allerta gialla per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia, piccole isole comprese. Mentre è allerta gialla per rischio idro-geologico su Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Veneto (Alto Piave). Per domani previste al mattino un po' di nubi all'estremo Sud e nelle Isole con possibili temporali sulla Sicilia Orientale e bassa Calabria; tempo soleggiato altrove."Sul nostro Paese - precisano i meteorologi - ristagna una massa d'aria molto calda, in particolare al Centro Nord; sulle regioni centromeridionali e sulle Isole la persistenza di una debole circolazione ciclonica e di aria più fredda in quota favoriranno fino a venerdì lo sviluppo di molti temporali. Questa situazione - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- muterà in modo deciso nell'ultima parte della settimana per l'arrivo di un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico seguita da aria nettamente più fresca. Il passaggio di questa perturbazione, oltre ad una attenuazione del caldo, darà probabilmente origine nel fine settimana a una forte fase di maltempo soprattutto sulle regioni del Nordest". (ANSA)





Allerta gialla emanata per oggi dalla Protezione Civile in sei regioni, Calabria compresa. In particolare, precisa in una nota il Centro Epson Meteo, è allerta gialla per rischio idraulico in Calabria, sia versante jonico che tirrenico, nonché in Sicilia. Allerta gialla per rischio temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia, piccole isole comprese. Mentre è allerta gialla per rischio idro-geologico su Abruzzo, Calabria, Sardegna, Sicilia e Veneto (Alto Piave). Per domani previste al mattino un po' di nubi all'estremo Sud e nelle Isole con possibili temporali sulla Sicilia Orientale e bassa Calabria; tempo soleggiato altrove."Sul nostro Paese - precisano i meteorologi - ristagna una massa d'aria molto calda, in particolare al Centro Nord; sulle regioni centromeridionali e sulle Isole la persistenza di una debole circolazione ciclonica e di aria più fredda in quota favoriranno fino a venerdì lo sviluppo di molti temporali. Questa situazione - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- muterà in modo deciso nell'ultima parte della settimana per l'arrivo di un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico seguita da aria nettamente più fresca. Il passaggio di questa perturbazione, oltre ad una attenuazione del caldo, darà probabilmente origine nel fine settimana a una forte fase di maltempo soprattutto sulle regioni del Nordest". (ANSA)





News Successiva Primario mette un avviso rivolto ai pazienti: " Lavatevi, una ascella pulita è sempre apprezzata"