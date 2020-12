Politica 108

"Meridionali più resistenti al Coronavirus perché sono africani bianchi", ecco la teoria di un deputato

E' quanto ha affermato il parlamentare di Italia Viva Gianfranco Librandi, intervenendo al programma La Zanzara

Redazione

13 Dicembre 2020 15:49

"Il Covid mi è durato un giorno. Il motivo? Sono calabrese: i calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi". Parola di Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva lombardo ma di origini calabresi.Intervenuto a La Zanzara, il parlamentare ha spiegato la sua teoria su una presunta immunità al coronavirus da parte degli africani. "Gli immigrati sono più forti di noi - detto -: fatemene vedere uno in ospedale col Covid-19, non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente. Io che sono calabrese sono più forte, ho avuto il Covid e mi è durato un giorno, è tutta una questione genetica". E ancora: "I calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi".



"Il Covid mi è durato un giorno. Il motivo? Sono calabrese: i calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi". Parola di Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva lombardo ma di origini calabresi.Intervenuto a La Zanzara, il parlamentare ha spiegato la sua teoria su una presunta immunità al coronavirus da parte degli africani. "Gli immigrati sono più forti di noi - detto -: fatemene vedere uno in ospedale col Covid-19, non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente. Io che sono calabrese sono più forte, ho avuto il Covid e mi è durato un giorno, è tutta una questione genetica". E ancora: "I calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi".



News Successiva Zone franche della legalità, Mancuso (FI) al M5S: "Le risorse saranno riammesse con la nuova programmazione Poc"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare