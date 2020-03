Cronaca 1035

Mercatino sospeso a Caltanissetta, la proposta degli ambulanti al sindaco: "Fare gruppi di bancarelle per la città"

La proposta sarà valutata dal sindaco Roberto Gambino insieme al Suap e alla Polizia Municipale

Rita Cinardi

07 Marzo 2020 10:47

Il sindaco Roberto Gambino questa mattina ha raggiunto gli ambulanti che si erano riuniti in via Ferdinando I dove, in seguito alle disposizioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte per contrastare l'emergenza coronavirus, non sarà più possibile allestire il mercatino settimanale per almeno un mese. "Uno degli ambulanti, nonché rappresentante delle associazioni di categoria - ha spiegato il sindaco Gambino - ha proposto di distribuire piccoli gruppi di bancarelle in diverse parti della città. E' una proposta che trovo interessante per cui sarà valutata insieme al Suap e alla Polizia Municipale lunedì alle ore 13 in sala gialla a Palazzo del Carmine".

Il sindaco Roberto Gambino questa mattina ha raggiunto gli ambulanti che si erano riuniti in via Ferdinando I dove, in seguito alle disposizioni del presidente del consiglio Giuseppe Conte per contrastare l'emergenza coronavirus, non sarà più possibile allestire il mercatino settimanale per almeno un mese. "Uno degli ambulanti, nonché rappresentante delle associazioni di categoria - ha spiegato il sindaco Gambino - ha proposto di distribuire piccoli gruppi di bancarelle in diverse parti della città. E' una proposta che trovo interessante per cui sarà valutata insieme al Suap e alla Polizia Municipale lunedì alle ore 13 in sala gialla a Palazzo del Carmine".

A Caltanissetta identificate 52 persone e controllati 38 autoveicoli: un giovane denunciato per guida in stato di ebbrezza

News Successiva Coronavirus: navi da crociera bloccate, le Maldive chiudono all'Italia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare