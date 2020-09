Attualita 552

Mensa scolastica nelle scuole di Caltanissetta, la Snalv Confsal convoca i lavoratori addetti al servizio

In vista della riapertura delle scuole, il sindacato ha convocato un'assemblea per il prossimo 24 settembre

Redazione

19 Settembre 2020 19:01

Il segretario territoriale provinciale della Snalv Confsal, Manuel Bonaffini, ha proceduto all’autoconvocazione di un’assemblea dei lavoratori, dipendenti della Elior, azienda che si occupa del servizio mensa presso le scuole del Comune di Caltanissetta. La decisione è stata presa dopo aver inviato, lo scorso 8 settembre, una regolare richiesta al Comune che non ha trovato alcuna risposta da parte dell’ente locale. L’assemblea si terrà il 24 settembre, alle 9.30 al Comune, in ia Salita Matteotti e più precisamente dinanzi l’ingresso principale del Municipio, per acquisire ogni utile informazione sull’avvio del servizio mensa, considerato l’imminente inizio dell’anno scolastico ed assicurare adeguate risposte ai lavoratori interessati sulla salvaguardia delle loro posizioni lavorative.

