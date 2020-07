Attualita 210

Mensa scolastica, il Comune di Gela concede un nuovo contributo alle famiglie che ne faranno richiesta

Al Comune è stata assegnata una somma che ammonta a 63.280,00 euro per l'anno scolastico che si è da poco concluso

24 Luglio 2020 15:26

Mensa scolastica 2019 – 2020: tutti i genitori i cui figli da 3 a 6 anni abbiamo usufruito del servizio nelle scuole pubbliche dell'infanzia potranno godere di un nuovo contributo. La giunta municipale, infatti, ha deliberato l'abbattimento dei contributi, grazie al sistema integrato di educazione e istruzione istituto dal D.L. “Buona Scuola” che ha individuato un fondo nazionale specifico e alle direttive dell'assessorato regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali.Al Comune di Gela è stata assegnata una somma che ammonta a 63.280,00 euro per l'anno scolastico che si è da poco concluso (e ufficialmente interrotto a marzo a causa del Coronavirus) e li erogherà ai cittadini che ne faranno richiesta in percentuale alle spese sostenute e in base alle fasce di indicatore ISEE, se questi non siano già beneficiari di altri rimborsi o sovvenzioni. La domanda dovrà essere presentata all'ufficio Protocollo da uno dei genitori o da chi rappresenta i minori allegando la presente documentazione:

– documentazione in originale delle spese sostenute

– fotocopia attestazione ISEE in corso di validità

– fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Inoltre, l'assessore al ramo Cristian Malluzzo fa presente che all'ufficio Protocollo è possibile presentare richiesta di rimborso anche per quei genitori che mesi fa hanno acquistato i buoni mensa e, a causa del blocco delle lezioni, non li hanno utilizzati, ovviamente solo se i figli non frequenteranno più la scuola dell'infanzia. In questo caso, è necessario allegare un'autodichiarazione e i tagliandi per la mensa originali non utilizzati.



