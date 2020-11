Politica 189

Meetup San Cataldo 5 Stelle: "Chiediamo l'installazione di colonnine elettriche al parcheggio dell'ospedale Raimondi"

Nel nostro presidio ospedaliero "M. Raimondi", proprio di fronte, è persistente un ampio parcheggio dove si vedono giornalmente sempre di più sostare camper di famiglie che provengono da altre zone della Sicilia

Redazione

21 Novembre 2020 09:34

In molte aree di parcheggio comunale in Italia dislocate nelle vicinanze di Presidi Ospedalieri, le stesse amministrazioni si sono impegnate nell’istallare colonnine per l'erogazione di energia elettrica per i camper che stazionano in città.



Nel nostro presidio ospedaliero “M. Raimondi”, proprio di fronte, è persistente un ampio parcheggio dove si vedono giornalmente sempre di più sostare camper di famiglie che provengono da altre zone della Sicilia, per assistere i loro familiari ricoverati nelle U.O.S. di Lungodegenza, del Polo Oncologico e del Hospice.



Ormai è da tempo che vediamo sostare, in quel luogo, mezzi adibiti normalmente per il turismo all’aria aperta, ma che purtroppo, in questi casi il mezzo viene utilizzato per gravi necessità familiari.



Per venire incontro alle esigenze dei familiari dei ricoverati che si stabiliscono per brevi periodi nel parcheggio, chiediamo all’amministrazione pro tempore di far istallare una colonnina per l'erogazione di energia elettrica per la ricarica delle batterie dei camper con limitazione del consumo di energia elettrica massima di 600W.



Il costo di tale iniziativa è abbastanza irrisorio, sia per l’acquisto di una colonnina con 4 punti di attacco che per il consumo giornaliero di energia elettrica che è di un massimo di € 0,6 al giorno circa.



La referente di questa iniziativa del Meetup San Cataldo 5 Stelle, Giovanna Capizzi “Riteniamo che la Città e tutta la comunità di San Cataldo, deve dare aiuto a queste famiglie che stanno passando un periodo poco felice della loro vita poiché il servizio energetico di queste soste può essere fondamentale, sia in campo turistico sia in campo esigenziale come quello che in questo periodo viene richiamato maggiormente, Ricordiamo inoltre che i famigliari in questo momento si avvicinano a quell’aria di sosta per dare supporto ai propri cari”.



Gli Attivisti del Meetup San Cataldo 5 Stelle

