Medico residente in Toscana: "Grazie per come avete curato mio padre. A Caltanissetta un'assistenza domiciliare tra le migliori"

Pubblichiamo di seguito una lettera alla redazione a firma del dottor Santi Nigrelli

19 Febbraio 2020 09:51

Gentile redazione di Seguo news, sono un medico di origini nissene ma residente da 40 anni in nord Italia. In particolare, ho trascorso gli ultimi 30 anni lavorando a Firenze presso una struttura pubblica.

Di recente mi sono trovato ad assistere mio padre ultranovantenne che viveva nella vostra città, affetto da una grave patologia, abbiamo preferito curarlo in casa piuttosto che affidarlo a strutture ospedaliere. Nell’affrontare il peso e la difficoltà nell’assistenza di un malato così complesso e compromesso ci sono stati vicini , con profondo sollievo mio e dei miei familiari, i servizi territoriali offerti da questa Asp locale.

Mi riferisco, in particolare, ai servizi forniti dall' ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) che ha sempre risposto con prontezza e sollecitudine alle mie richieste con umanità, competenza e professionalità.

Ho avuto modo di conoscere e apprezzare, nello specifico, la responsabile di tale servizio, la Dottoressa Clara Sicilia , la sua collega Dottoressa Alessia Franzone ed il servizio infermieristico domiciliare svolto da giovani e bravi infermieri che sono intervenuti quotidianamente, compresa la domenica, a svolgere la loro preziosa opera.

Un apprezzamento anche per il Dr. Rosario Lauria, medico curante dei miei genitori, che ha seguito con grande umanità e competenza papà per tutta la durata della sua malattia.

Vengo da una regione, la Toscana, che si vanta di avere servizi all’avanguardia e fa dell’assistenza domiciliare uno dei suoi punti di forza ma ho potuto constatare, in tutta onestà e con la mia lunga esperienza professionale, come un servizio svolto in maniera così corretta e puntuale non esista neanche nella mia regione di residenza.

Credo quindi che sia giusto uscire da stereotipi abusati perchè la Sicilia ha risorse umane e professionali che sanno esprimere il proprio ruolo nel migliore dei modi in un periodo di grande difficoltà per il SSN.

Grazie per l'ospitalità e cordiali saluti.

Dott. Santi Nigrelli

Via Carlo Cattaneo 24, Firenze



