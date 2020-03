Cronaca 3302

Medico positivo al coronavirus: chiude il reparto di cardiologia dell'ospedale di Enna

In quarantena anche i trentacinque medici, infermieri e operatori del reparto di cardiologia e dell'unità di terapia intensiva coronarica

Redazione

05 Marzo 2020 12:19

Tra le persone contagiate dal Covid-19 in Sicilia c'è anche un medico catanese che lavora all'ospedale Umberto I di Enna. L'uomo è in quarantena nella sua casa di Catania. A scopo precauzionale - si legge sull'articolo di Giorgio Ruta su Repubblica - sono stati eseguiti tamponi a medici, infermieri, personale del nosocomio e paziente che sono entrati in contatto con lui. In quarantena anche i trentacinque medici, infermieri e operatori del reparto di cardiologia e dell'unita' di terapia intensiva coronarica dell'ospedale Umberto I di Enna. Il reparto e' stato chiuso.



La chiusura e' stata disposta a tempo indeterminato perche' dopo la sanificazione dei locali bisognera' reperire il personale che sostituisce quello in quarantena. Il medico risultato positivo aveva avuto contatti indiretti con i tre bergamaschi che sono stati i primi casi accertati in Sicilia.



