Salute 805

Medico di Riesi deceduto per coronavirus, la direzione dell'Asp: "Vicini ai familiari e a tutti i colleghi impegnati in questa sfida senza precedenti"

"Sebbene - ha detto il manager Caltagirone - la nostra provincia si trovi all’inizio di una emergenza in fase di crescita, gli eventi ci hanno già visto protagonisti della prematura perdita di un nostro medico"

Redazione

25 Marzo 2020 14:30

"Stiamo affrontando - dice il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone - una sfida che non avevamo mai pensato e che ci sta travolgendo in tutti i suoi aspetti. Tutta la sanità italiana si trova in un momento difficile, malgrado le differenze numeriche che evidenziano contesti differenti da regione a regione.

Sebbene la nostra provincia si trovi all’inizio di una emergenza in fase di crescita, gli eventi ci hanno già visto protagonisti della prematura perdita di un nostro medico di medicina generale, il dott. Calogero Giabbarrasi, che ci ha lasciati nel pomeriggio di ieri.

La Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta esprime le più sincere condoglianze alla famiglia ed una calorosa vicinanza in questo momento di dolore .

La Direzione Strategica coglie l’occasione per esprimere la propria vicinanza a tutti i colleghi che in questi giorni sono chiamati a contribuire con il proprio impegno giornaliero nella gestione degli assistiti dell’intera provincia".

