Medaglia di bronzo al Decanter World per lo chardonnay al "sapore di Sicilia" dell'azienda Terre Sikane di Riesi

L'azienda agricola riesina, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento al concorso vinicolo più grande ed influente organizzato da Decanter

Redazione

24 Maggio 2019 17:04

Il concorso vinicolo più grande e influente al mondo organizzato da Decanter, il marchio mediatico mondiale del vino. A salire sul podio dei vini premiati è toccato questa volta al Frasciano Chardonnay Sicilia DOC 2018, un bianco raffinato dalle note intense e persistenti. I vini sono stati degustati da una giuria composta da autorevoli esperti internazionali; la degustazione è avvenuta rigorosamente alla cieca ed i vini sono stati organizzati in base al paese e alla regione di provenienza, al colore, al vitigno, allo stile, all’annata e al prezzo. “È sempre bello e gratificante raccogliere qualificati consensi da parte di autorevoli esperti internazionali; i nostri vini, come ormai tutti sanno, si caratterizzano per l’elevata qualità resa possibile da un attento e meticoloso metodo di produzione che parte dalla pianta fino ad arrivare alla bottiglia” dichiarano Francesco Sciacchitano e Rosy Toscano, rispettivamente amministratore e general manager dell’azienda. L’azienda, rappresenta ormai uno dei fiori all’occhiello del territorio riesino e buterese; nel corso degli ultimi anni, infatti, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nelle più prestigiose competizioni internazionali: una medaglia di bronzo assegnata al merlot e nero d’avola Il Sikano al Decanter Asia Wine Award tenutosi ad Hong Kong lo scorso settembre; due medaglie di argento conferite al vino Turchiotto nelle edizioni 2015 e 2017 in occasione del concorso Mundus Vini (in Germania) ed un sigillo di approvazione ed una medaglia di bronzo al Decanter World Wine Award 2017 rispettivamente per i vini Turchiotto e Frasciano Nero d’Avola.

