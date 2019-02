Cronaca 175

Mazzette, regali e favori per i collegamenti navali tra la Sicilia e le isole minori: chiesto il processo per Crocetta e Vicari

L'ex presidente della Regione e l'ex sottosegretario al ministero dell'Economia Simona Vicari sono accusati dalla Procura di Catania, di corruzione

Redazione

17 Febbraio 2019 12:38

Accusa di corruzione per l’ex Governatore della Sicilia, Rosario Crocetta e per l’ex sottosegretario al ministero dell’Economia Simona Vicari. La Procura di Palermo ha chiesto il loro rinvio a giudizio alla fine delle indagini sulla cosiddetta tangentopoli del mare, l’inchiesta dei Carabinieri di Trapani denominata “Mare Monstrum” su affari, inciuci e guadagni illeciti a favore della Liberty Lines, la compagnia di navigazione specializzata nei trasporti marittimi veloci, con aliscafi e catamarani.Un giro vorticoso di mazzette, regali e favori che avrebbe garantito guadagni sicuri e aggiudicazione facile delle gare di appalto bandite dalla Regione per l’assegnazione dei contributi sui collegamenti navali tra la Sicilia e le sue isole minori, agli armatori Vittorio ed Ettore Morace, padre e figlio, il primo anche patron acclamato del Trapani Calcio, la squadra che grazie a Morace approdò alla serie B e sfiorò l’accesso in serie A, anche loro, presunti corruttori, destinatari della richiesta di rinvio a giudizio.

La Procura di Palermo con i pm Gualtieri e De Montis ha quantificato in 10 milioni di euro i guadagni facili ottenuti dai Morace. La richiesta di rinvio a giudizio ha colpito Crocetta, per un contributo elettorale da 10 mila euro ricevuto dai Morace in cambio delle pressioni esercitate sugli uffici regionali, e la senatrice Vicari per due orologi, Rolex e Bulgari, per un valore di quasi 12 mila euro, dopo avere fatto introdurre in una legge nazionale una norma a favore della Liberty Lines, per un ricalcolo dell’Iva sui trasporti veloci.

La richiesta di rinvio a giudizio riguarda un deputato regionale in carica a Palermo, Marianna Caronia e l’ex vice presidente della commissione antimafia regionale Mimmo Fazio. Il processo è stato chiesto dai pm palermitani anche per l’ex dirigente del dipartimento Trasporti della Regione Siciliana, Salvatrice Severino, sarebbe stata lei a gestire gran parte degli accordi illeciti a favore dei Morace, modulando ad hoc i bandi di gara per l’assegnazione dei contributi regionali sui collegamenti navali veloci. A confermare poi i rapporti stretti della Severino con i Morace ci sono i diari del marito della donna, un ex carabiniere, che su diciotto diari, tra il 2000 e il 2017 ha scritto tutto su quei rapporti illeciti tra la moglie e l’armatore Vittorio Morace. Mentre i giudici a Palermo si avviano ad aprire questo processo, a Trapani è approdata all’udienza preliminare il troncone trapanese dell’inchiesta dove per corruzione e traffico di influenze sono indagati l’ex deputato Mimmo Fazio e l’ex presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativo Raffaele De Lipsis, quest’ultimo recentemente arrestato su ordine della Procura di Roma per una inchiesta su compravendita di sentenze. (La Stampa.it)



