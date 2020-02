Cronaca 697

Mazzarino, rinvenuto ordigno bellico in un terreno. A trovarlo un bracciante agricolo

L'uomo ha contattato i carabinieri, giunti poco dopo sul posto che hanno interdetto l'area, posta adesso sotto sorveglianza

Redazione

03 Febbraio 2020 09:29

Un ordigno bellico della II guerra mondiale di 15 centimetri di lunghezza, e in pessimo stato di conservazione, è stato rinvenuto in un terreno agricolo in contrada Mulara/Fondachello a Mazzarino. A trovarlo il proprietario del terreno, un bracciante agricolo, che ieri stava eseguendo dei lavori sul proprio fondo. L'uomo ha contattato i carabinieri, giunti poco dopo sul posto che hanno interdetto l'area, posta adesso sotto sorveglianza. La Prefettura di Caltanissetta ha già richiesto l'intervento dei militari del Genio Guastatori per far brillare l'ordigno in sicurezza.

Un ordigno bellico della II guerra mondiale di 15 centimetri di lunghezza, e in pessimo stato di conservazione, è stato rinvenuto in un terreno agricolo in contrada Mulara/Fondachello a Mazzarino. A trovarlo il proprietario del terreno, un bracciante agricolo, che ieri stava eseguendo dei lavori sul proprio fondo. L'uomo ha contattato i carabinieri, giunti poco dopo sul posto che hanno interdetto l'area, posta adesso sotto sorveglianza. La Prefettura di Caltanissetta ha già richiesto l'intervento dei militari del Genio Guastatori per far brillare l'ordigno in sicurezza.

News Successiva Mazzarino, a fuoco l'auto di una collaboratrice scolastica: fiamme danneggiano anche un edificio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare