Cronaca 568

Mazzarino, in fiamme due auto di proprietà di un carabiniere in pensione

I malviventi hanno agito in piena notte utilizzando del liquido infiammabile. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Redazione

27 Maggio 2019 16:34

In fiamme nella notte due auto di un carabiniere in pensione. Poco prima delle 2, a Mazzarino, all’altezza del civico 9 di via Dante Alighieri, ignoti, mediante l’utilizzo di liquido infiammabile, hanno incendiato una Mini Cooper e Mini Car. Entrambe le autovetture sono intestate a L.M., 53 anni, carabiniere in pensione. Danni in corso di quantificazione. Sul caso indagano i carabinieri.

