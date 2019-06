Cronaca 555

Mazzarino, da tre anni aspettava il suo padrone: è morto il volpino Stefano

La storia di "Stefano", il volpino che dal giorno della morte del suo padrone non si era mai allontanato dall'area ospedaliera di Mazzarino, si conclude con un grande dolore

20 Giugno 2019 08:56

Era ferito e zoppicante, ma con le ultime forze è tornato nel piazzale dell'ospedale dove da tre anni attendeva il ritorno del suo padrone. Lì si è lasciato morire. La storia di "Stefano", il volpino che dal giorno della morte del suo padrone non si era mai allontanato dall'area ospedaliera di Mazzarino, si conclude con un grande dolore per gli operatori sanitari che se ne occupavano ormai da tempo: gli avevano comprato una cuccia, gli davano da mangiare e lo coccolavano, ma due giorni fa l'hanno trovato agonizzante e hanno subito chiamato un veterinario.



"E' stato probabilmente investito - spiega Salvo Bonaffini, che lavora al 118 - e quando ci siamo resi conto che non c'era più nulla da fare ci si è spezzato il cuore. Nonostante le ferite, si era trascinato fino all'ingresso dell'ospedale, dove ha sperato, fino all'ultimo, di incontrare nuovamente il suo padrone". Già, perché Stefano, tre anni fa, aveva inseguito l'ambulanza che aveva portato via l'uomo che se ne prendeva cura, un ottantenne poi stroncato da un infarto. Da quel giorno viveva lì, tra il piazzale e il giardino. E tutti, tra medici, pazienti, infermieri e operatori del 118, lo conoscevano. (Monica Panzica, Live Sicilia - https://livesicilia.it/2019/06/19/da-tre-anni-aspettava-il-suo-padrone-e-morto-il-volpino-stefano_1068084/)



