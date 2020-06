Cronaca 330

Mazzarino, auto in fiamme nella notte: indagano i carabinieri

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Danni in corso di quantificazione

Redazione

25 Giugno 2020 09:07

Auto a fuoco nella notte, poco prima delle 3, a Mazzarino in via Santa Sofia. Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto una Ford Focus di proprietà di un 23enne disoccupato. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Danni in corso di quantificazione. Sul caso indagano i carabinieri

