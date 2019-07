Cronaca 184

Maxi rissa a Niscemi: cinque denunciati dalla polizia, due finiscono all'ospedale con il naso rotto

Gli agenti del commissariato di Niscemi hanno denunciato in stato di libertà per reati di rissa aggravata e lesioni personali i cinque tutti provenienti dall'Est Europa

Redazione

22 Luglio 2019 22:50

Maxi rissa a Niscemi, in viale Mario Gori, angolo via Pascoli, tra alcuni cittadini provenienti dall'Est Europa che domenica sera sono arrivati alle mani per futili motivi. Gli agenti del commissariato di Niscemi hanno denunciato in stato di libertà per reati di rissa aggravata e lesioni personali i cinque individui ritenuti responsabili a vario titolo dell’accaduto. Nel corso della rissa due di questi hanno riportato ferite al setto nasale giudicate guaribili rispettivamente in 30 e 20 giorni. I soggetti coinvolti saranno proposti per l’adozione di una misura di prevenzione personale.

