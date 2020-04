Attualita 771

Maxi donazione del gruppo Arena alla Caritas di Caltanissetta: cibo per centinaia di famiglie

Intanto anche le donazioni per la raccolta fondi non si fermano e rincorre il traguardo dei 100 mila euro

Redazione

17 Aprile 2020 17:32

Alla solidarietà non c'è mai fine. Questa mattina è arrivato in Caritas a Caltanissetta un tir pieno di alimenti donato dal gruppo Arena. In arrivo nei prossimi giorni anche il secondo.

Per ore i volontari della Caritas hanno scaricato gli scatoloni pieni di cibo di ogni genere. Dall'olio alla pasta, dalle scatolette di tonno alla carne in scatola, dalla salsa di pomodoro al latte, dalle uova alle mele e tanto altro ancora. Ogni scatolone è stato accolto come una sorpresa dell'uovo di Pasqua tra stupore, fatica e commozione.



Così commentano gli operatori commossi " non avremmo mai immaginato una donazione così grande, abbiamo trasportato nel magazzino scatole con alimenti per centinaia di famiglie. Tutto questo è straordinario." Le belle notizie non sono però finite perché nei prossimi giorni arriverà un altro tir con alimenti donati dal gruppo Arena.



Intanto anche le donazioni per la raccolta fondi non si fermano e rincorre il traguardo dei 100 mila euro. Non manca molto e per questo arrivarci sarebbe un ulteriore segno di speranza, di una città che ha già aperto il proprio cuore al prossimo.



Alla solidarietà non c'è mai fine. Questa mattina è arrivato in Caritas a Caltanissetta un tir pieno di alimenti donato dal gruppo Arena. In arrivo nei prossimi giorni anche il secondo.

Per ore i volontari della Caritas hanno scaricato gli scatoloni pieni di cibo di ogni genere. Dall'olio alla pasta, dalle scatolette di tonno alla carne in scatola, dalla salsa di pomodoro al latte, dalle uova alle mele e tanto altro ancora. Ogni scatolone è stato accolto come una sorpresa dell'uovo di Pasqua tra stupore, fatica e commozione.



Così commentano gli operatori commossi " non avremmo mai immaginato una donazione così grande, abbiamo trasportato nel magazzino scatole con alimenti per centinaia di famiglie. Tutto questo è straordinario." Le belle notizie non sono però finite perché nei prossimi giorni arriverà un altro tir con alimenti donati dal gruppo Arena.



Intanto anche le donazioni per la raccolta fondi non si fermano e rincorre il traguardo dei 100 mila euro. Non manca molto e per questo arrivarci sarebbe un ulteriore segno di speranza, di una città che ha già aperto il proprio cuore al prossimo.



Gela, riprendono le attività di manutenzione del verde pubblico: dipendenti della Ghelas lavoreranno in sicurezza

News Successiva In Sicilia fine settimana all'insegna del caldo: in alcune zone dell'isola si toccheranno fino a 30 gradi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare