Eventi 239

Massimo Lopez e Tullio Solenghi a Caltanissetta, show al teatro Rosso di San Secondo

Lo spettacolo è in programma per martedì 11 febbraio alle 21. I due attori, tornano insieme sul palco dopo 15 anni

Redazione

07 Febbraio 2020 10:19

Con più 350 repliche, due stagioni sold out, più di 72mila biglietti venduti nella tournée 2018/2019 arriva anche a Caltanissetta lo spettacolo del duo dei record. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due ore di spettacolo, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. L'appuntamento è al Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta, martedì 11 febbraio alle 21:00.Info e prevendita presso il botteghino del teatro o al 3423589070 o al 3285880889

Con più 350 repliche, due stagioni sold out, più di 72mila biglietti venduti nella tournée 2018/2019 arriva anche a Caltanissetta lo spettacolo del duo dei record. Massimo Lopez e Tullio Solenghi, tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In quasi due ore di spettacolo, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. L'appuntamento è al Teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta, martedì 11 febbraio alle 21:00.Info e prevendita presso il botteghino del teatro o al 3423589070 o al 3285880889

"Dentro l'Europa", incontro a Caltanissetta dedicato ai giovani e alla costruzione del loro futuro

News Successiva "Kashmir: tra oppressione e speranza", incontro a Caltanissetta per ricordare Maqbool Butt, simbolo della resistenza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare