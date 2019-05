Cronaca 688

Massacra di botte il nuovo compagno della sua ex, arrestato a Mussomeli un pregiudicato

Si tratta di Alex Giuseppe Messina. Il giovane, per questioni passionali, avrebbe organizzato una spedizione punitiva nei confronti del nuovo fidanzato della sua ex

Redazione

30 Maggio 2019 16:49

I Carabinieri della Compagnia di Mussomeli hanno eseguito nella mattinata di ieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione G.I.P. – nei confronti di un soggetto pregiudicato, Messina Alex Giuseppe Cl’ 97, residente a Mussomeli.Il giovane, secondo le risultanze probatorie emerse nell’ambito dell’attività d’indagine, avviata nell’ottobre del 2018 sotto la direzione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, sarebbe il responsabile di un violento episodio criminoso avvenuto in quel mese nei confronti di un giovane coetaneo del posto, denunciato poi dalla vittima presentatasi in caserma con il volto tumefatto e numerose escoriazioni.

Le serrate investigazioni condotte dai militari a seguito della denuncia, hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda dimostrando come l’indagato, per futili motivi da ricollegare ad una relazione sentimentale finita male, avrebbe cominciato a perseguitare la sua ex con minacce e violenze, arrivando persino all’ organizzazione di una vera e propria “spedizione punitiva” nei confronti della vittima, il nuovo compagno della ragazza, che, attirato con un tranello in una posizione defilata dal centro cittadino, è stato poi bloccato e brutalmente malmenato; di qui, il provvedimento odierno.



