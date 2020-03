Salute 944

Mascherine, guanti e gel igienizzante: dipendenti delle Poste di Caltanissetta e Enna chiedono le protezioni individuali

La richiesta è stata avanzata dal segretario provinciale delle Uil Poste Fabio Puzzanghera per i dipendenti degli uffici postali

16 Marzo 2020 10:09

"Pur riconoscendo lo sforzo con cui Poste Italiane ha da subito cercato di adeguare ai nuovi standard di sicurezza i propri locali, i propri dipendenti e l’utenza tutta, purtroppo le forniture delle dotazioni di protezioni individuali, quali mascherine, guanti e gel igienizzante, non risultano ancora ad oggi adeguate alla emergenza in atto.

Tanto meno risulta adeguata l’attività di sanificazione ed il livello di pulizia rispetto alla gravità del fenomeno.

Pertanto ho provveduto ad inoltrare alle competenti funzioni aziendali richiesta di applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. E' quanto scrive in una nota Fabio Puzzanghera, segretario Provinciale UilPoste CL-EN.

