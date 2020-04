Salute 453

Mascherine e guanti per i medici della provincia di Caltanissetta: sono stati assegnati da Asp e Prociv

Anche questa volta la distribuzione è stata organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici che ha incaricato l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

Redazione

22 Aprile 2020 10:05

Un secondo stock di mascherine anticontagio per i medici della provincia di Caltanissetta. Dopo la prima consegna dei dispositivi di protezione individuale avvenuta alcune settimane fa, la Protezione Civile nazionale ha provveduto a rifornire le mascherine protettive della tipologia FFP2 e le mascherine chirurgiche. Anche questa volta la distribuzione è stata organizzata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici che ha incaricato l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta di assegnarle ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici della continuità assistenziale del territorio e ai medici che ne sono sprovvisti. A questi medici l'OMCeO ha iniziato a distribuire anche i guanti monouso che nei giorni scorsi sono stati forniti dall'Azienda sanitaria provinciale per garantire la protezione individuale durante l'esercizio della professione.«Ringrazio ancora una volta la Protezione Civile, la Federazione nazionale e il presidente Anelli per la loro attenzione anche nei confronti dei nostri colleghi che sul territorio svolgono l’attività assistenziale ai pazienti - dice il presidente dell'Ordine di Caltanissetta, Giovanni D'Ippolito -. Ringrazio anche il direttore generale dell'Asp per la fornitura dei guanti che stiamo già distribuendo con le mascherine. Questo è un segnale della fondamentale sinergia che deve esserci tra le istituzioni, insieme impegnate nell'obiettivo di prevenire e contrastare la diffusione del virus».



