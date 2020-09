Politica 286

Mascherine anche all'aperto e zone rosse dal primo ottobre: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di Musumeci

Nella nuova ordinanza, al vaglio del governatore, ci potrebbe essere anche una stretta su assembramenti e movida

Redazione

27 Settembre 2020 09:16

La nuova ordinanza anti coronavirus in Sicilia dovrebbe scattare il prossimo 1 ottobre, il giorno dopo la scadenza di quella ancora vigente. Così come anticipato dal Giornale di Sicilia, dovrebbe essere prevista l'obbligatorietà delle mascherine anche all’aperto, a qualsiasi ora del giorno e a prescindere dalla distanza interpersonale.Ma secondo il governo ciò non basta: nell'ordinanza in fase di definizione e che potrebbe anche essere annunciata oggi ci sarà non solo una stretta su assembramenti e movida ma verranno istituite altre zone rosse. Dove e in che maniera ancora non è noto ma, come riporta Andrea D'Orazio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, non è escluso che si tratti di interi paesi, come accaduto durante il lockdown, ovviamente dove si stanno verificando i focolai più critici.

Secondo gli esperti le regole alzeranno la percezione del rischio fondamentale per evitare l’infezione e questo potrebbe diminuire anche i casi che, al momento, in Sicilia, sono sempre in crescita.





