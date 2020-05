Salute 576

Mascherine a 61 centesimi in vendita nei tabaccai, lo ha annunciato il commissario Arcuri

L’accordo dovrebbe essere sottoscritto «nelle prossime settimane» con l’Associazione di categoria

Redazione

12 Maggio 2020 15:48

Mascherine a 50 centesimi più Iva anche dai tabaccai. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa alla protezione civile.L’accordo dovrebbe essere sottoscritto «nelle prossime settimane» con l’Associazione di categoria - ha assicurato Arcuri - allargando la distribuzione di questo tipo di dispositivo di protezione individuale ad altri 50 mila punti vendita sparsi capillarmente in tutto il Paese.

«Il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi + Iva, ovvero a 61 centesimi, è e resterà quello. Purtroppo - ha aggiunto - per gli speculatori e altre categorie simili questo è e sarà. E se ne dovranno fare una ragione. La giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c'è più e non tornerà».

«Nell’ultima settimana i supermercati e la grande distribuzione hanno venduto 19 milioni di mascherine al prezzo di 50 centesimi più l’Iva». Lo ha sottolineato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ribadendo che l'assenza dei dispositivi nelle farmacie non è dovuto al prezzo calmierato ma ai problemi nel sistema di distribuzione delle farmacie».



Mascherine a 50 centesimi più Iva anche dai tabaccai. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa alla protezione civile.L’accordo dovrebbe essere sottoscritto «nelle prossime settimane» con l’Associazione di categoria - ha assicurato Arcuri - allargando la distribuzione di questo tipo di dispositivo di protezione individuale ad altri 50 mila punti vendita sparsi capillarmente in tutto il Paese.

«Il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi + Iva, ovvero a 61 centesimi, è e resterà quello. Purtroppo - ha aggiunto - per gli speculatori e altre categorie simili questo è e sarà. E se ne dovranno fare una ragione. La giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c'è più e non tornerà».

«Nell’ultima settimana i supermercati e la grande distribuzione hanno venduto 19 milioni di mascherine al prezzo di 50 centesimi più l’Iva». Lo ha sottolineato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ribadendo che l'assenza dei dispositivi nelle farmacie non è dovuto al prezzo calmierato ma ai problemi nel sistema di distribuzione delle farmacie».



Al Consultorio Familiare CL2 di Caltanissetta i Corsi di Accompagnamento alla Nascita si faranno on line

News Successiva Sicindustria: "Le mascherine di Stato? Un flop. Entro 24 ore il Governo ci dica dove acquistarle"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare