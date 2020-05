Attualita 396

Marsala, prende un caffè al bar e lo paga 50 euro: "Tenete il resto, è il minimo che io posso fare. Sono un dipendente pubblico"

Si tratta di una bella storia di solidarietà. L'avventore ha detto alla cassiera di essere una persona fortunata perchè ha uno stipendio pubblico

19 Maggio 2020 11:38

Un avventore di un bar di Marsala ha volontariamente deciso di pagare il primo caffè dopo il lockdown 50 euro. Alla cassiera ha detto: “Tieni pure il resto; siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio pubblico come operatore delle forze dell’ordine e il mio stipendio è pagato dalle tasse che tu paghi, a domani”.

Cinquanta euro per un caffè. Stavolta però non si tratta di una truffa ai danni di qualche turista ma di una bella storia di solidarietà che arriva da Marsala: nessuno scontrino gonfiato da parte di un disonesto barista, tanto meno una denuncia alla Guardia di Finanza, bensì la libera decisione di un avventore che questa mattina si è recato in un bar di via Roma, a Marsala, ed ha deciso di pagare il primo caffè dopo la fine del lockdown con una banconota da 50 euro.



