Eventi 338

M'arricrio rock fest e Sicily food festival. Venerdì in conferenza stampa il resoconto della manifestazione

Gli organizzatori comunicheranno i numeri dei visitatori e i dati forniti dagli operatori del food

Redazione

18 Settembre 2019 16:42

Un bilancio dell'evento alla luce del successo di pubblico che spiana la strada alla prossima edizione ma anche ad altre possibili iniziative. Venerdì 20 settembre alle 11,30 nella sala Gialla di Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa per fare il resoconto della tre giorni di concerti e food in centro storico con il M'Arricrio Rock Fest e il Sicily Food Festival. Sono stati migliaia i visitatori che hanno partecipato alle serate del 6, 7, 8 settembre nell'ambito del “Settembre Nisseno – Tutta mia la città” promosso dal Comune di Caltanissetta. Gli organizzatori comunicheranno i numeri dei visitatori e i dati forniti dagli operatori del food.Dietro la buona riuscita dell'evento c'è stato un lavoro intenso degli uffici comunali, dei tecnici e dei dipendenti, alcuni dei quali hanno fornito la loro collaborazione oltre l'orario di lavoro. Per questo motivo sono stati invitati a partecipare alla conferenza stampa di venerdì per riconoscerne l'impegno oltreché per mettere in luce il lavoro preparatorio che avviene dietro le quinte, necessario per l'organizzazione degli eventi.





