"M'arricrio rock fest", a Caltanissetta la prima edizione dell'evento inserito fra gli appuntamenti di settembre

Piazza Garibaldi dall'8 settembre ospiterà una serie di manifestazioni tra gastronomia d'eccellenza e travolgente musica

08 Agosto 2019 11:47

Presentata questa mattina al Palazzo del Carmine di Caltanissetta la prima edizione del “M’arricrio Rock Fest” e “Sicily food festival” connubio tra gastronomia di eccellenza e travolgente musica, inserito nel cartellone di eventi del settembre nisseno “Tutta mia la città”.Un festival di tre giorni per arricriare il pubblico di Caltanissetta che s‘immergerà a cuore allegro per rigenerarsi attraverso la musica, lingua universale che emoziona e appassiona.

La prima serata (6 settembre) vedrà sul palco i “Babil on Suite” - band di musicisti, dj e compositori reduce dal successo dell’ultima hit estiva “Little Lamb”, mistione da pop funky e sonorità tribali – e i “Not the Fonda” eleganti e travolgenti, un mix di pure emozioni e divertimento. L’indomani (7 settembre) sarà la volta della cantautrice raffinata ed elegante Miele, dalla voce rock intensa e graffiante e dei Reggae Zone Family, e alle vibrazioni positive in levare con i loro live coinvolgenti che invitano alla danza.

Gran finale l’8 settembre con Lello Analfino & Tinturia l’icona musicale della Sicilia, di certo il gruppo più amato e seguito dell’Isola, guidati dal carismatico frontman Lello Analfino, direttore artistico della tre giorni di musica.

Alla conferenza erano presenti il sindaco, architetto Roberto Gambino, il Vicesindaco Grazia Giammusso, il direttore artistico Lello Analfino e il vicepresidente dell'ARS Giancarlo Cancelleri.

Il Festival è realizzato in collaborazione con Puntoeacapo.

















