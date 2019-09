Eventi 312

"M'arricrio rock fest", a Caltanissetta tre giorni di musica: appuntamento in piazza Garibaldi

L'evento si terrà dal 6 all'8 settembre. Gran finale con Lello Analfino & Tinturia, icona musicale della Sicilia, tra le band più amate dell'isola

02 Settembre 2019 17:02

Da venerdì 6 settembre a Caltanissetta la prima edizione del “M'Arricrio Rock Fest”, una tre giorni di musica dal vivo, concerti e dj set in piazza Garibaldi con la direzione artistica di Lello Analfino. Un festival dedicato al pubblico che ama rigenerarsi attraverso la musica godendo appieno dell'ospitalità del centro storico nisseno. L'evento musicale inserito nel cartellone del Settembre nisseno – Tutta mia la città, si sposa con la gastronomia d'eccellenza del “Sicily food festival” in corso Umberto I.La prima serata (6 settembre) vedrà sul palco i “Babil on Suite”, band di musicisti, dj e compositori band di musicisti reduci dal successo dell’ultima hit estiva “Little Lamb”, che mescola pop, funky e sonorità tribali e i “Not the Fonda”, mix travolgente di rock, emozioni e divertimento.

La seconda serata (sabato 7 settembre) saranno di scena le raffinate ed eleganti melodie della cantautrice Miele e i ritmi avvolgenti della band agrigentina Reggae Zone Family.

Gran finale l’8 settembre con Lello Analfino & Tinturia, icona musicale della Sicilia, tra le band più amate dell’Isola.

“Questa prima edizione del festival propone un mix di generi musicali con artisti siciliani capaci di trasferire emozioni al pubblico - spiega il sindaco della città, Roberto Gambino - Il Settembre Nisseno è un appuntamento in cui si può vivere la città in modo spensierato. Così abbiamo scelto un termine siciliano che riesce a tradurre questo stato d'animo”.

“M'Arricrio Rock Fest” è organizzato dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con Puntoeacapo con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana.





