Marito violento condannato a Caltanissetta, imprenditore riconosciuto colpevole: sconterà 2 anni e 10 mesi

L'uomo è finito in tribunale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Previsto anche il pagamento di 10 mila euro per risarcimento danni

Redazione

17 Settembre 2020 19:14

Condanna per un presunto marito violento. Il verdetto di colpevolezza è stato emesso nei confronti di un imprenditore agricolo, Giuseppe E., finito in giudizio per rispondere di maltrattamenti in famiglia.La condanna di 2 anni e 10 mesi è stata inflitta dal giudice Emanuela Carrabotta. L'uomo è stato condannato pure al pagamento di una provvisionale di 10 mila euro e al risarcimento danni.



