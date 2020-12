Attualita 777

Mario, un 12enne di Caltanissetta dona i suoi risparmi alla Croce Rossa. Piave: "Un gesto che ha colpito tutti"

Il piccolo ha scritto una letterina e ha chiesto che i suoi risparmi vengano donati alle famiglie in difficoltà

Donata Calabrese

26 Dicembre 2020 16:49

Mario, un ragazzino di 12 anni di Caltanissetta, ha deciso di donare i suoi risparmi alla Croce Rossa nissena. “In occasione delle festività natalizie, considerato il momento particolare in cui ci troviamo – ha scritto il dodicenne in una letterina - ho pensato di devolvere alle persone più bisognose, da voi assistite, questa somma frutto dei miei risparmi. Spero che magari possa servire ad aiutare qualche mio coetaneo non fortunato come me. Vi ringrazio e vi auguro buone feste”. Mario, frequenta la seconda media e ha consegnato la letterina, insieme ai suoi risparmi, nelle mani di Nicolò Piave, presidente della Croce Rossa di Caltanissetta. “I soldi – ha dichiarato Piave – li utilizzeremo per comprare dei giocattoli a qualche famiglia che abbiamo già individuato. E questo è il nostro Natale. Donare è più bello che ricevere. Mario rappresenta simbolicamente tutti i volontari che in questo periodo hanno donato il loro tempo, i loro risparmi, la propria competenza per gli altri. Questo è il Natale dei volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. A volte non serve guardare oltre, chi ci insegna la solidarietà spesso ha pochi anni, ma un cuore grande. Il gesto semplice e spontaneo di Mario ha colpito tutti”.

Mario, un ragazzino di 12 anni di Caltanissetta, ha deciso di donare i suoi risparmi alla Croce Rossa nissena. “In occasione delle festività natalizie, considerato il momento particolare in cui ci troviamo – ha scritto il dodicenne in una letterina - ho pensato di devolvere alle persone più bisognose, da voi assistite, questa somma frutto dei miei risparmi. Spero che magari possa servire ad aiutare qualche mio coetaneo non fortunato come me. Vi ringrazio e vi auguro buone feste”. Mario, frequenta la seconda media e ha consegnato la letterina, insieme ai suoi risparmi, nelle mani di Nicolò Piave, presidente della Croce Rossa di Caltanissetta. “I soldi – ha dichiarato Piave – li utilizzeremo per comprare dei giocattoli a qualche famiglia che abbiamo già individuato. E questo è il nostro Natale. Donare è più bello che ricevere. Mario rappresenta simbolicamente tutti i volontari che in questo periodo hanno donato il loro tempo, i loro risparmi, la propria competenza per gli altri. Questo è il Natale dei volontari della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. A volte non serve guardare oltre, chi ci insegna la solidarietà spesso ha pochi anni, ma un cuore grande. Il gesto semplice e spontaneo di Mario ha colpito tutti”.

News Successiva Avviso di WhatsApp: il servizio di messaggistica smetterà di funzionare su alcuni telefoni dal 1° gennaio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare