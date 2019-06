Eventi 865

Marina di Butera, tratto di spiaggia ripulito dagli alunni dell'istituto "Santa Caterina - Resuttano"

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Ripuliamo" rivolto alle scuole e promosso da Uno@uno

03 Giugno 2019 16:23

Un tratto di spiaggia da ripulire dinanzi al mare di Marina Butera, è questo il contesto ambientale scelto dagli organizzatori per la nuova edizione di ” Ripuliamo” progetto rivolto alle scuole e promosso da Uno@uno. Anche quest’anno i protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini- e in particolare gli alunni dell’istituto comprensivo “Santa Caterina- Resuttano”, di Santa Caterina Villarmosa, diventati per l’occasione veri testimonial di amore per l’ambiente unito a grande senso civico. Indossati guanti e muniti di pinze e sacchetti i ragazzi hanno ripulito con grande entusiasmo il tratto di spiaggia, che però fortunatamente è risultato essere abbastanza pulito.“Ripuliamo” ha permesso ai ragazzi di trasformare l’educazione ambientale teorica in attività vera e propria di tutela e salvaguardia del territorio, un’esperienza positiva che tutti i ragazzi coinvolti nell’iniziativa si dicono pronti a ripetere.

Ad ospitare la speciale e giovanissima missione degli studenti di Santa Caterina Villarmosa- comune nisseno nel quale già da un anno è attivo il servizio di monitoraggio e incentivazione alla raccolta con la metodologia uno@uno - è stata la struttura dell’Eden Viaggi di Marina di Butera che ha collaborato fattivamente alla realizzazione di “Ripuliamo” organizzando le attività di animazione e gioco per gli studenti. L’iniziativa è inserita nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2019 che si propone di sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della sostenibilità per realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di centrare gli obiettivi previsti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.



