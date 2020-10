Cronaca 265

Marina di Butera, ladri in azione nelle residenze estive di molti gelesi: svaligiate sette villette

E' successo in contrada Tenutella, nella zona del villaggio-vacanze Sikania resort. Ingenti i danni

05 Ottobre 2020 15:45

Sette villette, residenze estive soprattutto di cittadini gelesi, sono state svaligiate in meno di una settimana in contrada Tenutella Ovest, nella zona del villaggio-vacanze Sikania resort, a Marina di Butera.Ingenti i danni. I malviventi hanno agito indisturbati durante la notte, dato che la zona non è illuminata nè vigilata. Carabinieri e polizia hanno avviato indagini dopo avere ricevuto le denunce dei furti da parte degli arrabbiatissimi proprietari. Uno è venuto appositamente dalla Germania, dove era tornato a lavorare dopo il periodo estivo trascorso in Italia con la famiglia. Si controllano le immagini notturne registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. I titolari delle villette si sono riuniti ieri in assemblea proprio a Tenutella Ovest, invitando il rappresentante di un istituto di vigilanza privata cui eventualmente affidare il controllo delle proprie case per cercare una forma di autotutela. Nel contempo hanno inviato una richiesta al prefetto di Caltanissetta perchè, quale massimo responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico nella provincia nissena, disponga un servizio di controllo anche se minimo nel territorio di Tenutella Ovest, diventato terreno di razzia facile per i ladri. Collaborazione è stata chiesta anche al sindaco di Butera con un intervento che crei una rete di pali per l'illuminazione pubblica alimentati da pannelli solari e garantisca un più facile controllo del villaggio. Intanto, nelle ultime ore, qualche pattuglia della "polizia stradale" è stata vista perlustrare la zona.



