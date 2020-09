Attualita 1039

Butera, il sindaco incontra gli abitanti di Tenutella: chiesta pulizia delle spiagge e bonifica del territorio

Il sindaco Filippo Balbo si è anche impegnato a risolvere il problema dell'illuminazione e di un incrocio che è al buio

Redazione

07 Settembre 2020 10:41

Sindaco e cittadini insieme per lo sviluppo di Marina di Butera. Un rapporto nuovo tra amministrazione e amministrati all’insegna della praticità è stato avviato dal capo della giunta buterese, Filippo Balbo, che, accogliendo la richiesta di incontro degli abitanti di contrada Tenutella ovest, ha dapprima ricevuto in municipio una delegazione dei cittadini e poi ha restituito la visita andando a incontrarli nel loro quartiere balneare, in compagnia del consigliere comunale Rosario Famà, col quale ha perlustrato la zona.

Una affollata assemblea ha accolto cordialmente gli ospiti e chiesto al sindaco risposte a breve, medio e lungo termine in merito a una serie di rivendicazioni che gli sono state elencate con un documento recante oltre 60 firme.

Balbo, malgrado le esigue risorse finanziarie di cui dispone il comune di Butera, si è impegnato a risolvere presto il problema dell’illuminazione del villaggio e dell’incrocio buio che dalla SS115 immette in contrada Tenutella, con indicazione Sikania Resort; il taglio della vegetazione spontanea ai margini della carreggiata per la messa in sicurezza dei 2 km di ex strada consortile ricostruita pochi anni fa dal Comune; la pavimentazione di alcune strade ancora in terra battuta e la denominazione delle vie lasciando ai cittadini interessati la libertà di scelta.

Pulizia delle spiagge più accurata, bonifica del territorio, controlli su smaltimento dei rifiuti e ambiente, potenziamento della attuale vigilanza con telecamere mobili contro gli incivili di “sacchetto selvaggio”, sono gli impegni presi per interventi nel prossimo anno. Tante le multe elevate e un cittadino denunciato per furto di un cassonetto della spazzatura.

Nei progetti a lungo termine (vincoli urbanistici permettendo) ci sono da realizzare un depuratore biologico per l’intera area di Marina di Butera; un ponte che colleghi Tenutella Ovest a Tenutella est, Piano Marina e Manfria. Una prima verifica degli impegni è stata fissata per il mese di dicembre.

Sindaco e cittadini insieme per lo sviluppo di Marina di Butera. Un rapporto nuovo tra amministrazione e amministrati all’insegna della praticità è stato avviato dal capo della giunta buterese, Filippo Balbo, che, accogliendo la richiesta di incontro degli abitanti di contrada Tenutella ovest, ha dapprima ricevuto in municipio una delegazione dei cittadini e poi ha restituito la visita andando a incontrarli nel loro quartiere balneare, in compagnia del consigliere comunale Rosario Famà, col quale ha perlustrato la zona.

Una affollata assemblea ha accolto cordialmente gli ospiti e chiesto al sindaco risposte a breve, medio e lungo termine in merito a una serie di rivendicazioni che gli sono state elencate con un documento recante oltre 60 firme.

Balbo, malgrado le esigue risorse finanziarie di cui dispone il comune di Butera, si è impegnato a risolvere presto il problema dell’illuminazione del villaggio e dell’incrocio buio che dalla SS115 immette in contrada Tenutella, con indicazione Sikania Resort; il taglio della vegetazione spontanea ai margini della carreggiata per la messa in sicurezza dei 2 km di ex strada consortile ricostruita pochi anni fa dal Comune; la pavimentazione di alcune strade ancora in terra battuta e la denominazione delle vie lasciando ai cittadini interessati la libertà di scelta.

Pulizia delle spiagge più accurata, bonifica del territorio, controlli su smaltimento dei rifiuti e ambiente, potenziamento della attuale vigilanza con telecamere mobili contro gli incivili di “sacchetto selvaggio”, sono gli impegni presi per interventi nel prossimo anno. Tante le multe elevate e un cittadino denunciato per furto di un cassonetto della spazzatura.

Nei progetti a lungo termine (vincoli urbanistici permettendo) ci sono da realizzare un depuratore biologico per l’intera area di Marina di Butera; un ponte che colleghi Tenutella Ovest a Tenutella est, Piano Marina e Manfria. Una prima verifica degli impegni è stata fissata per il mese di dicembre.

News Successiva Spiaggia di Falconara, rinvenuto un nido di tartaruga "Caretta caretta": area messa subito in sicurezza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare