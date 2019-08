Eventi 132

Marika Sette eletta Miss Eleganza Sicilia Est, a contendersi il titolo altre quaranta ragazze

Marika è originaria di Patti e la sua elezione è avvenuta durante la finale regionale che si è svolta a Nissoria

Redazione

14 Agosto 2019 11:46

La pattese diciottenne Marika Sette, è stata eletta Miss Eleganza Sicilia Est, nella finale regionale che si è svolta a Nissoria in provincia di Enna.Una serata che ha offerto al numeroso pubblico presente uno spettacolo con le coreografie di Ilenia Scuderi, nel quale i presentatori Antonello Consiglio, indice di professionalità ed esperienza, e il volto Rai, Chiara Esposito, hanno deliziato tutti conducendo le varie fasi che hanno visto protagoniste 40 aspiranti al titolo.

Sotto i flash di Mimmo D’Arrigo le ragazze sono state impegnate in numerose uscite sempre in abbigliamento diverso e si sono date battaglia a suon di bellezza con gli occhi puntati addosso dall’impeccabile ed esperto patron, Salvo Consiglio. Alla fine l’ha spuntata l’incontenibile Marika che si è pure emozionata al momento della proclamazione a reginetta. Parteciperà adesso alle semifinali nazionali del concorso che si terranno a Mestre-Venezia.

A premiarla è stato il sindaco Armando Glorioso. Ospiti della serata le prefinaliste nazionali, elette nelle precedenti finali regionali, Gaia Corallo, Giulia Vitaliti e Desiree Mazza. La manifestazione è stata diretta da Ekaterina Melnikova.



