Marijuana e hashish nascosti sotto il letto, arrestato a Caltanissetta un venditore ambulante

Gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato anche tre piante di marijuana, del fertilizzante, una rivista specialistica per la coltivazione di stupefacenti e 3 grinde

24 Giugno 2020 11:38

I poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Intilla Calogero, nisseno di 26 anni, venditore ambulante, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo nel corso della quale hanno trovato 137,73 grammi di marijuana e 24,29 grammi di hashish nascosti all’interno del cassettone del letto contenitore; nella parte esterna dell’abitazione sono state trovate tre piante di marijuana. I poliziotti hanno sequestrato anche una rivista specialistica per la coltivazione di stupefacenti, del fertilizzante, 3 grinder trita marijuana e 2 pacchetti di cartine. L’arrestato è stato condotto in Questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, è stato condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

