Attualita 417

Marianopoli, i consiglieri di opposizione Noto e Cannella chiedono la riapertura del mercato settimanale

Il perdurare della chiusura del mercato settimanale, oltre a danneggiare pesantemente i commercianti interessati, danneggia la popolazione residente

Redazione

01 Giugno 2020 17:15

La riapertura del mercato storico settimanale di via Roma, Via Raddusa e Piazza Landolina, rappresenta, dopo l’emergenza dovuta all’epidemia da Coronavirus, un segnale importante di ritorno alla normalità tanto per i commercianti che per le famiglie della nostra collettività.Il mercato settimanale, per la nostra collettività, oltre a rappresentare un importante ed indispensabile servizio, rappresenta un valore storico tradizionale al quale la nostra gente è enormemente attaccata ed affezionata.

Il nostro mercato nel tempo ha rappresentato lo strumento idoneo ed efficace a calmierare i prezzi delle vendite al dettaglio dei svariati prodotti di prima necessità e non, ponendosi in regime di concorrenza con il commercio in sede fissa.

Oggi la presenza del mercato settimanale assolve, purtroppo, anche al ruolo di sopperire alla mancanza di esercizi commerciali che nel tempo, per vari motivi (decremento demografico, emigrazione, crisi economica, ecc) sono scomparsi privando la nostra popolazione della possibilità di poter comprare in loco i beni necessari per la famiglia.

La storica e particolare ubicazione del nostro mercato settimanale rappresenta, oltre che il perpetrarsi di costumi e tradizioni che vanno apprezzati, conservati e tramandati, assolve anche alla funzione di vitalizzare il nostro sempre più decadente e spopolato centro storico.

Paradossalmente la presenza del mercato, piuttosto che porsi in concorrenza con il commercio a postazione fissa favorisce, per l’afflusso e la messa in circolo di persone, la vitalità del nostro centro storico.

In questo ultimo periodo il mercato settimanale è dovuto rimanere chiuso al fine di contrastare la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 e non per nessun altro motivo.

Il perdurare della chiusura del mercato settimanale, oltre a danneggiare pesantemente i commercianti interessati, danneggia la popolazione residente in questa nostra cittadina costretta a privarsi del rifornimento dei prodotti indispensabili e utili per la famiglia.

Puntualmente ogni cambio di amministrazione comunale a qualcuno, non si sa per quale infelice, ingiustificata ed inopportuna considerazione, viene in mente di proporre lo spostamento del mercato settimanale in altro sito fuori dal centro storico, salvo poi a riconsiderare la proposta perché non gradita ai commercianti e soprattutto alla popolazione che mal gradisce le difficoltà che la lontananza dal centro provocherebbe per la sua fruizione.

Per quanto sopra evidenziato, lo spostamento del mercato in altro sito provocherebbe sicuramente una enorme diminuzione di fruitori.

Ciò costringerebbe i già pochi commercianti che in atto operano nel nostro mercato ad abbandonarlo per mancanza di clienti e di conseguenza si verrebbe a determinare la grave perdita di questo importante servizio socio-economico.

Alla luce anche di quanto rappresentato, non si ritiene di poter condividere la decisione assunta dalla S.V., per quanto ci è dato di sapere, in forma del tutto autonoma e senza aver consultato la Commissione per il commercio ambulante e del mercato (se esistono ancora), gli stessi commercianti, la popolazione, il Consiglio comunale, ecc.

Inoltre si ritiene di non poter condividere la scelta di spostare il mercato nel sito prescelto dalla S.V. perché nello storico sito del mercato, a causa anche della rinuncia alla postazione da parte alcuni commercianti, i parametri di sicurezza sono egualmente attuabili.

Infine preso atto che in data 28.05.2020 la riapertura del mercato settimanale non ha avuto luogo poiché, con l’Ordinanza in oggetto, lo stesso è stato spostato in altro sito senza, per quanto se ne sappia, nessuna preventiva consultazione degli stessi commercianti.



Per tutto quanto sopra rappresentato, i sottoscritti NOTO Grazia e CANNELLA Giuseppe, nella qualità di Consiglieri Comunali per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo per effetto del munus pubblico connesso alla carica rivestita, vista l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 26.05.2020 in oggetto, con la presente,



C H I E D O N O



interpretando anche la volontà dei commercianti e della popolazione, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 19 del 26.05.2020 con la quale si dispone lo spostamento del mercato in altro sito e di volere disporre, con una nuova Ordinanza, la riapertura del mercato settimanale nello storico sito di via Roma, via Raddusa e Piazza Landolina.



Marianopoli, 01.06.2020



I Consiglieri Comunali



Noto Grazia

Cannella Giuseppe







La riapertura del mercato storico settimanale di via Roma, Via Raddusa e Piazza Landolina, rappresenta, dopo l’emergenza dovuta all’epidemia da Coronavirus, un segnale importante di ritorno alla normalità tanto per i commercianti che per le famiglie della nostra collettività.Il mercato settimanale, per la nostra collettività, oltre a rappresentare un importante ed indispensabile servizio, rappresenta un valore storico tradizionale al quale la nostra gente è enormemente attaccata ed affezionata.

Il nostro mercato nel tempo ha rappresentato lo strumento idoneo ed efficace a calmierare i prezzi delle vendite al dettaglio dei svariati prodotti di prima necessità e non, ponendosi in regime di concorrenza con il commercio in sede fissa.

Oggi la presenza del mercato settimanale assolve, purtroppo, anche al ruolo di sopperire alla mancanza di esercizi commerciali che nel tempo, per vari motivi (decremento demografico, emigrazione, crisi economica, ecc) sono scomparsi privando la nostra popolazione della possibilità di poter comprare in loco i beni necessari per la famiglia.

La storica e particolare ubicazione del nostro mercato settimanale rappresenta, oltre che il perpetrarsi di costumi e tradizioni che vanno apprezzati, conservati e tramandati, assolve anche alla funzione di vitalizzare il nostro sempre più decadente e spopolato centro storico.

Paradossalmente la presenza del mercato, piuttosto che porsi in concorrenza con il commercio a postazione fissa favorisce, per l’afflusso e la messa in circolo di persone, la vitalità del nostro centro storico.

In questo ultimo periodo il mercato settimanale è dovuto rimanere chiuso al fine di contrastare la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 e non per nessun altro motivo.

Il perdurare della chiusura del mercato settimanale, oltre a danneggiare pesantemente i commercianti interessati, danneggia la popolazione residente in questa nostra cittadina costretta a privarsi del rifornimento dei prodotti indispensabili e utili per la famiglia.

Puntualmente ogni cambio di amministrazione comunale a qualcuno, non si sa per quale infelice, ingiustificata ed inopportuna considerazione, viene in mente di proporre lo spostamento del mercato settimanale in altro sito fuori dal centro storico, salvo poi a riconsiderare la proposta perché non gradita ai commercianti e soprattutto alla popolazione che mal gradisce le difficoltà che la lontananza dal centro provocherebbe per la sua fruizione.

Per quanto sopra evidenziato, lo spostamento del mercato in altro sito provocherebbe sicuramente una enorme diminuzione di fruitori.

Ciò costringerebbe i già pochi commercianti che in atto operano nel nostro mercato ad abbandonarlo per mancanza di clienti e di conseguenza si verrebbe a determinare la grave perdita di questo importante servizio socio-economico.

Alla luce anche di quanto rappresentato, non si ritiene di poter condividere la decisione assunta dalla S.V., per quanto ci è dato di sapere, in forma del tutto autonoma e senza aver consultato la Commissione per il commercio ambulante e del mercato (se esistono ancora), gli stessi commercianti, la popolazione, il Consiglio comunale, ecc.

Inoltre si ritiene di non poter condividere la scelta di spostare il mercato nel sito prescelto dalla S.V. perché nello storico sito del mercato, a causa anche della rinuncia alla postazione da parte alcuni commercianti, i parametri di sicurezza sono egualmente attuabili.

Infine preso atto che in data 28.05.2020 la riapertura del mercato settimanale non ha avuto luogo poiché, con l’Ordinanza in oggetto, lo stesso è stato spostato in altro sito senza, per quanto se ne sappia, nessuna preventiva consultazione degli stessi commercianti.



Per tutto quanto sopra rappresentato, i sottoscritti NOTO Grazia e CANNELLA Giuseppe, nella qualità di Consiglieri Comunali per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo per effetto del munus pubblico connesso alla carica rivestita, vista l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 26.05.2020 in oggetto, con la presente,



C H I E D O N O



interpretando anche la volontà dei commercianti e della popolazione, la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 19 del 26.05.2020 con la quale si dispone lo spostamento del mercato in altro sito e di volere disporre, con una nuova Ordinanza, la riapertura del mercato settimanale nello storico sito di via Roma, via Raddusa e Piazza Landolina.



Marianopoli, 01.06.2020



I Consiglieri Comunali



Noto Grazia

Cannella Giuseppe







News Successiva Marianopoli, dissesto idrogeologico: dopo 30 anni il centro abitato sarà messo in sicurezza dal pericolo frane

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare