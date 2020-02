Cronaca 9576

Marianopoli a lutto: trentacinquenne muore in seguito a un malore

Il giovane è stato subito trasportato in ospedale in ambulanza ma purtroppo non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

27 Febbraio 2020 17:56

La comunità di Marianopoli a lutto per la morte di Gaetano Fiorella, 35 anni, deceduto in provincia di Messina. Ieri sera, quando è andato via dal cantiere edile dove lavorava il ragazzo avrebbe accusato un malore. Subito è stato trasportato al pronto soccorso ma per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il giovane probabilmente è morto per un infarto ma sarà l'autopsia a chiarire cosa è accaduto. L'intero paese è sconvolto per questa tragica, prematura, scomparsa. Il trentacinquenne, che da sempre giocava a calcio, avrebbe dovuto sposarsi ad agosto con una ragazza di Marianopoli. "Non si può morire così a 35 anni.La Caterinese - ha scritto la squadra in un post su facebook - si unisce al dolore della sua famiglia e di tutta Marianopoli per questa tragedia aghiacciante che ci ha letteralmente sconvolto, per la perdita di Gaetano Fiorella, che oltre ad essere stato calciatore con quella famosa maglia numero 6 della Caterinese è stato un grande amico di tutta Santa Catarina.Riposa in pace grande uomo". A scrivere un post anche l'Asd Atletico Villalba. "Ci uniamo al dolore dei familiari e dell’Asd Marianopoli per la prematura scomparsa del suo capitano Gaetano Fiorella. Ricordiamo che Gaetano ha indossato anche la maglia del Villalba, si è sempre distinto per il suo animo gentile lasciando in noi un bellissimo ricordo della persona che è stata. Riposa in pace Gaetano".

