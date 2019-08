Cronaca 870

Mare agitato e onde alte a Gela, due bambini e un uomo rischiano di annegare: i bagnini li salvano

Due bimbi di 7 e 11 anni e un uomo di 48 anni, sono stati tratti in salvo dai bagnini della coop. Poseidon

Redazione

15 Agosto 2019 18:41

Gli assistenti bagnanti della Coop. Poseidon, presieduta da David Cattuti, oggi hanno effettuato quattro interventi davanti al lido Eden e messo in salvo due bambini ed un uomo di 48 anni. In mattinata doppio salvataggio. Eugenio Cataudella, ha tratto in salvo dapprima alle 9.35 un ragazzo di 11 anni originario di Niscemi (S.R. le sue iniziali) e alle 12.05 un bambino di 7 anni originario di Gela (R.P.). Successivamente, è stato messo in salvo un uomo di 48 anni, S. R. L’uomo, mentre faceva il bagno con un gonfiabile, nonostante i richiami del bagnino di rientrare, all’improvviso è stato travolto da un’onda. Il bagnino grazie all’aiuto dei bagnanti presenti in spiaggia, è stato riportato a rivaInfine nel pomeriggio, gli assistenti bagnanti Giònata Romano e Angelo D’aleo, grazie anche ad una catena umana, sono riusciti a mettere in salvo alcuni bagnanti che non riuscivano, a causa delle correnti, a tornare in spiaggia.



Gli assistenti bagnanti della Coop. Poseidon, presieduta da David Cattuti, oggi hanno effettuato quattro interventi davanti al lido Eden e messo in salvo due bambini ed un uomo di 48 anni. In mattinata doppio salvataggio. Eugenio Cataudella, ha tratto in salvo dapprima alle 9.35 un ragazzo di 11 anni originario di Niscemi (S.R. le sue iniziali) e alle 12.05 un bambino di 7 anni originario di Gela (R.P.). Successivamente, è stato messo in salvo un uomo di 48 anni, S. R. L’uomo, mentre faceva il bagno con un gonfiabile, nonostante i richiami del bagnino di rientrare, all’improvviso è stato travolto da un’onda. Il bagnino grazie all’aiuto dei bagnanti presenti in spiaggia, è stato riportato a rivaInfine nel pomeriggio, gli assistenti bagnanti Giònata Romano e Angelo D’aleo, grazie anche ad una catena umana, sono riusciti a mettere in salvo alcuni bagnanti che non riuscivano, a causa delle correnti, a tornare in spiaggia.



News Successiva Gela, in giro per la città a bordo di un motorino con hashish e cocaina : arrestati due giovani

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews