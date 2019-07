Attualita 80

Marcia sblocca cantieri, Faraone: "90 chilometri a piedi da Ragusa a Catania, ora fate l'autostrada"

Il segretario del Pd Faraone e il deputato regionale Dipasquale hanno percorso a piedi la strada per sollecitare il governo a realizzare l'opera bloccata da anni

Redazione

16 Luglio 2019 23:11

Si è conclusa oggi pomeriggio la marcia sblocca cantieri del segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che, accompagnato dal deputato regionale Pd, Nello Dipasquale, ha percorso 90 km in 24 ore.«Ci hanno lasciato a piedi. Dieci miliardi di opere bloccate, cantieri finanziati e mai aperti, infrastrutture strategiche che non partono per colpa di un governo nordista che pensa solo alla padania e con i cinque stelle che, nonostante in Sicilia e al Sud abbiano fatto il pieno di voti stanno zitti e mosca. Noi non ci stiamo e, partendo da una infrastruttura simbolo, la Ragusa-Catania, vogliamo accendere i riflettori con la 'marcia sblocca cantieri'», dice Faraone.





Si è conclusa oggi pomeriggio la marcia sblocca cantieri del segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone che, accompagnato dal deputato regionale Pd, Nello Dipasquale, ha percorso 90 km in 24 ore.«Ci hanno lasciato a piedi. Dieci miliardi di opere bloccate, cantieri finanziati e mai aperti, infrastrutture strategiche che non partono per colpa di un governo nordista che pensa solo alla padania e con i cinque stelle che, nonostante in Sicilia e al Sud abbiano fatto il pieno di voti stanno zitti e mosca. Noi non ci stiamo e, partendo da una infrastruttura simbolo, la Ragusa-Catania, vogliamo accendere i riflettori con la 'marcia sblocca cantieri'», dice Faraone.





News Successiva Reddito di cittadinanza. Giornata formativa a Caltanissetta. Il sindaco: "In prima linea per una politica strutturale contro la povertà"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews