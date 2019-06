Salute 221

Marcella Santino nominata direttore sanitario dell'Asp di Caltanissetta. Il manager: "La sua esperienza si sposa con gli obiettivi di questa azienda"

La dottoressa Santino andrà ad affiancare il direttore generale Alessandro Caltagirone e il direttore amministrativo Pietro Genovese

20 Giugno 2019 17:07

Marcella Santino nominata direttore sanitario dell'Asp di Caltanissetta. Insieme al direttore amministrativo Pietro Genovese andrà ad affiancare il direttore generale Alessandro Caltagirone.



"Con atto deliberativo n. 516 del 20/06/2019, nella qualità di Direttore Generale dell'ASP di Caltanissetta - ha detto Alessandro Caltagirone - ho provveduto alla nomina della dott. ssa Paola Marcella Santino quale Direttore Sanitario.

La dott.ssa Santino è laureata in Medicina e Chirurgia ed ha maturato specifiche competenze in Direzione Sanitaria di Aziende Provinciali con particolare riguardo all’ASP di Caltanissetta; Direzione di Struttura Complessa di Coordinamento Sanitario dell’Area Territoriale, di Distretto Sanitario e di Assistenza Sanitaria di base. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Aziendale e referente regionale degli screening oncologici. Ha inoltre rivestito molteplici incarichi pluriennali presso la Regione Sicilia di Coordinatore Ufficio Territoriale Stranieri Aziendale, Componente comitato percorso nascita, Collaborazione nella programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria, Componente cabina di regia per il governo delle liste di attesa, Componente Osservatorio Regionale per l’Appropriatezza delle prestazioni sanitarie.

L’esperienza maturata nel corso degli anni dalla Dr.ssa Paola Marcella Santino si sposa in modo egregio con gli obiettivi di questa Azienda e pertanto auguro alla Dott.ssa Santino di poter esprimere il meglio della propria professionalità acquisita nel corso degli anni; professionalità ed esperienza da potere mettere a completo servizio di questa ASP per il raggiungimento di un elevatissimo livello di gradimento dei servizi erogati a favore della nostra utenza".



