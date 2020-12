Attualita 891

Manta di 450 chili avvistata alla Cala di Palermo, prelevata con una gru

La carcassa dell'animale è stata poi trasportata all'istituto zooprofilattico di Palermo

24 Dicembre 2020

Incredibile scoperta alla Cala di Palermo. Una enorme manta dal peso di circa 450 chili è stata prelevata dai vigili del fuoco.Il pesce cartilagineo di grandi dimensioni è stato avvistato nei fondali del porticciolo palermitano e per recuperarla è stato necessario utilizzare una gru. La carcassa dell'animale è stata poi trasportata all'istituto zooprofilattico di Palermo.

E' probabile che la manta sia stata trascinata in porto da una barca di pescatori che però non sono riusciti a issarla a bordo. Così è scattata la segnalazione alla sala operativa dei vigili del fuoco.



