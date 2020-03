Salute 183

Manovre salvavita su adulti e bambini, Ordine dei Medici di Caltanissetta e 118 formano 60 medici

In particolare, sono stati avviati i corsi BLSD sulle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco sui pazienti adulti e in età pediatrica

Redazione

03 Marzo 2020 13:02

Medici a lezione di manovre salvavita. Anche quest’anno l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, in collaborazione con la locale centrale operativa del Sues 118, ha organizzato un’attività formativa nel campo dell’urgenza-emergenza rivolta a 60 medici, che oggi e domani mercoledì 4 marzo partecipano alle lezioni nelle sessioni mattutine e pomeridiane.In particolare, sono stati avviati i corsi BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) sulle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco sui pazienti adulti e in età pediatrica.

L’arresto cardiaco improvviso (o “morte cardiaca improvvisa”) è un evento che colpisce nel mondo occidentale centinaia di migliaia di persone ogni anno. In Italia si registra un’incidenza di 50-60mila casi ogni anno.

«L’obiettivo è fornire ai colleghi le tecniche basilari per una rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione – dice il presidente dell’Ordine, Giovanni D’Ippolito – . Grazie al prezioso contributo offerto dall’esperienza e dalla conoscenza degli istruttori del 118, abbiamo voluto offrire questo supporto pratico che arricchisce le loro competenze teoriche».

Le lezioni, sotto il coordinamento di Giuseppe Misuraca (direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta), sono state svolte dal coordinatore della centrale Calogero Alaimo e da Alessandro Scarantino (coordinatore infermieristico di Emodinamica) ed Enzo Schifano (operatore del 118) i quali, forti della loro esperienza nelle situazioni più critiche, hanno spiegato – attraverso lezioni frontali e l’impiego di manichini – le conoscenze e le abilità relative all’utilizzo di un defibrillatore semiautomatico.

Il corso è stato utile per comprendere l’importanza di riconoscere la situazione di emergenza, quando chiamare il 118 e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, come agire con manovre che sostituiscono le funzioni vitali interrotte. Gli istruttori hanno inoltre spiegato come servirsi di un defibrillatore per tentare di ripristinare il battito cardiaco con la defibrillazione.



