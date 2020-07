Salute 411

Manovre salvavita, al via a Caltanissetta 14 corsi organizzati dalla Croce Rossa

I corsi si svolgeranno tra il mese di luglio e quello di agosto nella sede di via Piave. Al termine sarà rilasciato un attestato

Redazione

15 Luglio 2020 20:53

Si svolgeranno nel mese di Luglio nei giorni di giovedì 23 e giovedì 30 dalle 15.00 alle 20.00 e nel mese di Agosto, giovedì 06 e giovedì 27 presso il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, in Via Piave14, quattro Corsi in Manovre Salvavita, che consentono l’utilizzo del defibrillatore semi automatico (DAE) sui soggetti Adulto e Bambino (secondo le LG – ERC 2015 e le recenti raccomandazioni ERC durante la pandemia COVID-19) . I corsi avranno la durata di cinque ore per singola sessione di corso, al superamento del quale sarà rilasciato l’attestato, diventato obbligatorio per le società sportive e palestre e spendibile nei concorsi ove indicato tra i titoli richiesti.Le patologie cardiache sono responsabili del 35% di tutti i decessi e i casi di morte cardiaca improvvisa in Italia sono stimati tra 50.000 e 70.000 per anno: l’arresto cardiocircolatorio costituisce la principale causa di morte nel nostro paese. Tra i casi che necessitano di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) merita particolare menzione anche l’annegamento, che conta circa 400.000 decessi l’anno in tutto il mondo e circa 400 in Italia. La riduzione di questi numeri implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute e Associazioni di settore), attraverso l’analisi dei fattori di rischio e l’adozione delle più moderne strategie di contrasto, compresa l’attività di prevenzione, formazione ed intervento. A tal proposito, l’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ha considerato tali manovre salvavita - PURE SE INDISPENDABILI E DA EFFETTUARE SENZA INDUGIO – come altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori E IN QUANTO TALI DAEFFETUARE CON SPECIFICHE PRECAUZIONI. Il presente comunicato fa seguito alla riapertura dei corsi formazione nel settore del primo soccorso stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per l’emergenza Covid-19 presso il Dipartimento della Protezione Civile (verbale del 28 maggio 2020). Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta già da tempo si prodiga nella formazione sulle Manovre Salvavita.

Ogni mese, attiviamo corsi formativi strutturati per laici, cioè per quei soccorritori occasionali che si possono trovare in situazioni in cui è necessario l’uso del defibrillatore per salvare una vita umana. Da tempo ormai, proprio per rispondere alle esigenze di formazione che vengono quotidianamente avanzate in tale ambito, è stato attivato il “Progetto Manovre Salvavita” che, tra l’altro, prevede dei corsi di formazione anche per chi non appartiene all’Associazione. Il Progetto comprende una nuova offerta dedicata alla popolazione in materia di rianimazione cardio - polmonare con un apposito “Corso MSV per Laici” che consente di ottenere il “brevetto di esecutore” con istruttori certificati dalla Centrale Operativa 118 competente per territorio. Si tratta di un corso intensivo che unisce alla rianimazione cardio-polmonare su adulto e bambino anche le manovre salvavita pediatriche della durata complessiva di cinque ore. In particolare, il corso prevede la formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) sia per pazienti in età adulta, sia per pazienti in età pediatrica (BLS-D e PBLS-D), con un costo di ottanta euro.



