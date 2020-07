Cronaca 426

Mangia sashimi e le cresce un verme attorno alla tonsilla: 25enne in ospedale

Lo pseudoterranova è un genere di parassita della famiglia dell'Anisakis, particolarmente presente nel pesce crudo e che può causare l'anisakidosi

Redazione

14 Luglio 2020 20:46

Il pesce crudo, se mal conservato e mal trattato, può riservare brutte sorprese. Di sicuro una ragazza di 25 anni si ricorderà per tutta la vita di quel piatto di sashimi (un piatto tipico della cucina giapponese, composto da pesce crudo) che l'ha portata in ospedale.



Sentiva uno strano dolore all'altezza delle tonsille da ormai cinque giorni. I medici del St. Luke's International Hospital di Tokyo si sono resi conto che proprio all'altezza della tonsilla sinistra aveva un verme nero che si stava contorcendo. Era uno pseudoterranova azarasi, un parassita lungo 38 millimetri e largo 1,5.



Nella ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista scientifica American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, sono stati i medici ad aver collegato quel pasto di sashimi all'arrivo dell'ospite nel corpo della giovane.



Il parassita di solito si deposita nello stomaco ed è necessaria una endoscopia per rimuoverlo. In questo caso, invece, era una larva in quarto stadio che stava crescendo attorno alla tonsilla.



Lo pseudoterranova è un genere di parassita della famiglia dell'Anisakis, particolarmente presente nel pesce crudo e che può causare l'anisakidosi, malattia che causa circa 20mila casi ogni anno.

Il pesce crudo, se mal conservato e mal trattato, può riservare brutte sorprese. Di sicuro una ragazza di 25 anni si ricorderà per tutta la vita di quel piatto di sashimi (un piatto tipico della cucina giapponese, composto da pesce crudo) che l'ha portata in ospedale.



Sentiva uno strano dolore all'altezza delle tonsille da ormai cinque giorni. I medici del St. Luke's International Hospital di Tokyo si sono resi conto che proprio all'altezza della tonsilla sinistra aveva un verme nero che si stava contorcendo. Era uno pseudoterranova azarasi, un parassita lungo 38 millimetri e largo 1,5.



Nella ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista scientifica American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, sono stati i medici ad aver collegato quel pasto di sashimi all'arrivo dell'ospite nel corpo della giovane.



Il parassita di solito si deposita nello stomaco ed è necessaria una endoscopia per rimuoverlo. In questo caso, invece, era una larva in quarto stadio che stava crescendo attorno alla tonsilla.



Lo pseudoterranova è un genere di parassita della famiglia dell'Anisakis, particolarmente presente nel pesce crudo e che può causare l'anisakidosi, malattia che causa circa 20mila casi ogni anno.

News Successiva Uccide i genitori a coltellate e fugge: arrestato con le mani ancora sporche di sangue

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare