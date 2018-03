Eventi 116

“Mandorlo in fiore Express”, istituito un treno speciale per raggiungere la Valle dei templi

Il treno partirà sabato mattina salla stazione di Palermo. A bordo anche il presidente della regione Nello Musumeci.

06 Marzo 2018 20:09

Sabato, alle 10.15, dal binario 10 della stazione di Palermo Centrale, partirà una corsa straordinaria del “Mandorlo in fiore Express” treno d’epoca diretto alla Valle dei Templi di Agrigento. La corsa riservata, organizzata da Fondazione FS Italiane per promuovere gli itinerari turistici in Sicilia, avrà a bordo ospiti d’eccezione.Per la Regione Siciliana saranno presenti il Presidente, Nello Musumeci, e l’Assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone. A fare gli onori di casa, per Fondazione FS, il Presidente Mauro Moretti e il Direttore Generale Luigi Cantamessa. Per il Gruppo FS Italiane prevista la presenza di Maria Giaconia, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia. Alle 13 circa, conferenza stampa al Tempio dei Dioscuri, nel cuore del Parco Archeologico.



